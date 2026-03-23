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L'entreprise australienne Enlitic progresse grâce à la signature d'un contrat de migration de données avec une société américaine
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mars - ** Les actions de la société australienne Enlitic

ENL.AX augmentent jusqu'à 16,7 % pour atteindre 0,007 dollar australien, en vue de leur meilleure journée depuis le 12 mars

** La société de logiciels signe un contrat de migration de données () d'une valeur de 1,5 million de dollars avec Penn Medicine Doylestown Health, un fournisseur régional de soins de santé aux États-Unis.

** Dans le cadre de cet accord, la société de migration de données d'imagerie médicale détenue en copropriété migrera plus de 71 millions de fichiers cliniques dans une structure d'archivage au sein de la plateforme de l'entreprise

** L'action a baissé de plus de 60 % cette année, y compris le mouvement de la journée

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