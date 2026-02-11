L'entreprise australienne Domino's Pizza choisit Andrew Gregory, cadre de McDonald's, comme nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le franchiseur australien Domino's Pizza Enterprises DMP.AX a nommé mercredi Andrew Gregory, un cadre supérieur de McDonald's MCD.N , au poste de directeur général et administrateur délégué.

M. Gregory travaille dans le secteur de la restauration rapide depuis plus de trente ans et occupait dernièrement le poste de vice-président senior de McDonald's pour le franchisage mondial et de responsable du développement et de la livraison aux États-Unis.

Cette nomination fait suite à une période de turbulences chez Domino's, marquée par le départ de nombreux cadres supérieurs, la baisse des ventes, l'augmentation des coûts et une concurrence féroce qui ont poussé l'opérateur de franchise à enregistrer sa première perte annuelle au cours de l'exercice 2025 depuis son entrée en bourse il y a plus de vingt ans.

"Nous sommes convaincus qu'il (Gregory) est bien placé pour diriger Domino's dans sa prochaine phase d'amélioration des performances et de croissance", a déclaré Jack Cowin, président exécutif du conseil d'administration.

M. Gregory prendra ses nouvelles fonctions le 5 août, a indiqué l'opérateur de franchise dans une déclaration boursière.

Domino's Pizza Enterprises gère la plus grande franchise principale de l'enseigne américaine Domino's Pizza DPZ.O dans 12 pays d'Asie, d'Europe, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.