L'entreprise australienne BlueScope Steel va reverser 292,5 millions de dollars à ses actionnaires sous la forme d'un dividende spécial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Le sidérurgiste australien BlueScope Steel BSL.AX a déclaré mercredi qu'il restituerait 438 millions de dollars australiens (292,54 millions de dollars) à ses actionnaires par le biais d'un dividende spécial de 1 dollar australien par action, financé par les liquidités excédentaires provenant de ses récentes ventes d'actifs.

Les liquidités excédentaires comprennent des fonds provenant de la vente de participations dans sa coentreprise avec l'indien Tata Steel TISC.NS , d'un accord de vente de 33 hectares de terrain à West Dapto pour 76 millions de dollars australiens, et des projets résiduels en cours dans son groupe de propriétés, qui devraient générer environ 200 millions de dollars australiens de fonds de roulement au cours des exercices 2025 et 2026.

BlueScope, qui fabrique des produits en acier pour les secteurs de la construction et de l'infrastructure, a déclaré qu'elle avait opté pour le remboursement du capital par le biais d'un dividende parce qu'un rachat d'actions sur le marché n'était pas possible compte tenu de la situation actuelle de l'entreprise.

La semaine dernière, le plus grand sidérurgiste australien a rejeté une offre de rachat de 9 milliards de dollars émanant d'un consortium composé du conglomérat australien SGH

SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O , accusant les soumissionnaires d'essayer de l'acheter "au rabais".

Son rejet a également été soutenu par le principal investisseur de BlueScope, AustralianSuper, qui a déclaré que l'offre avait sous-évalué l'entreprise. Le fonds de pension détient 13,52 % de BlueScope.

La société a ajouté mercredi que la génération de trésorerie libre allait s'accélérer au cours des 12 à 18 prochains mois, BlueScope prévoyant une réduction des dépenses d'investissement d'au moins 500 millions de dollars australiens au cours de l'exercice 2027 par rapport à l'exercice 2026.

Le dividende spécial sera versé le 24 février, a indiqué la société dans son communiqué.

(1 $ = 1,4972 dollars australiens)