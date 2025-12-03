L'entreprise australienne BetMakers s'envole grâce à l'accord avec Penn et aux prévisions de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de Betmakers Technology

BET.AX progressent de 6,45% à 0,165 dollars australiens, leur plus grand gain intrajournalier depuis le 7 novembre

** Le fournisseur de technologies de paris a signé un nouvel accord de trois ans avec l'opérateur de casino Penn Entertainment PENN.O pour la distribution du contenu des courses de Penn

** Positionné pour une croissance soutenue du chiffre d'affaires et une trajectoire plus forte de l'Ebitda au cours du second semestre de l'exercice 26 et de l'exercice 27 - Co

** Plus de 1,8 million d'actions ont changé de mains, soit 1,6 fois la moyenne sur 30 jours

** L'action a augmenté de 54,8 % depuis le début de l'année