L'entreprise australienne Babylon Pump & Power remporte un contrat de services avec Newmont
22/12/2025

21 décembre - ** Les actions de la société australienne Babylon Pump & Power BPP.AX augmentent de 12 % pour atteindre 0,14 dollar australien, ce qui représente la plus forte hausse en pourcentage depuis le 28 octobre

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le 11 décembre

** Le fournisseur de services spécialisés dans les ressources naturelles signe un contrat avec Newmont Mining Services pour la fourniture de services de location et d'entretien de pompes

** Selon les termes de l'accord, Babylon fournira des équipements de pompage en location sèche et des services de maintenance associés aux opérations de Newmont en Australie occidentale

** Le contrat devrait générer des revenus d'environ 3 millions de dollars australiens (1,98 million de dollars) par an

** L'action a baissé de 7,1 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,5142 dollar australien)

