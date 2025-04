L'entreprise américaine de VTC Lyft rachète l'allemande Freenow

Le service de VTC américain Lyft a annoncé mercredi l'acquisition de l'application européenne de réservation de taxis Freenow pour 175 millions d'euros, marquant son entrée sur le marché européen.

( AFP / ROBYN BECK )

Pour Lyft, basée à San Francisco, il s'agit de l'expansion la plus importante en dehors de l'Amérique du Nord, qui doit "presque doubler" son marché, à "plus de 300 milliards de trajets par an", ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun.

Cette expansion doit permettre à Lyft d'augmenter ses réservations brutes annuelles d'environ un milliard d'euros, ajoute le communiqué.

L'entreprise américaine compte entrer sur le marché européen pour "créer la meilleure plateforme de mobilité au monde, a déclaré son PDG, David Risher, dans le communiqué.

Fondé par les constructeurs automobiles allemands Mercedes-Benz et BMW en 2019, le service européen de taxis est présent dans 9 pays et 150 villes dont l'Allemagne, l'Espagne et la France.

L'entreprise poursuivra ses activités sans changement, a assuré Lyft, qui prévoit à l'avenir de nouveaux avantages, comme plus de transparence sur les revenus des conducteurs ainsi que des prix plus "stables" et des "mises en relation plus rapides" pour les clients.

Mercedes Benz et BMW avaient déjà cédé en 2022 leur plateforme commune d'autopartage Share Now au français Stellantis.