L'entreprise allemande Norma vend ses activités de gestion de l'eau à une société américaine pour un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Norma perdra environ 25 % des recettes prévues après la vente

Le produit de la vente servira à financer des acquisitions, le remboursement de la dette et la rémunération des actionnaires

L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2026, Norma revoit ses prévisions pour l'ensemble de l'année

Baisse des actions

L'équipementier automobile et industriel allemand Norma NOEJ.DE va vendre son activité de gestion de l'eau à son rival américain Advanced Drainage Systems

WMS.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 1 milliard de dollars, ont annoncé les deux entreprises mardi.

Suite à cette transaction, Norma devrait perdre environ un quart de son chiffre d'affaires prévu cette année, alors qu'elle s'efforce de devenir un fournisseur industriel plus ciblé.

Ses actions étaient en baisse de 10,7 % à 1439 GMT après avoir ouvert en hausse de 4 %, bien que le principal actionnaire de Norma ait salué l'opération.

Mark Wilhelms, directeur général par intérim, a déclaré que la vente pourrait contribuer à faire remonter la marge d'exploitation de Norma jusqu'à 10 %, tandis que les recettes pourraient être utilisées pour financer des acquisitions, rembourser des dettes et distribuer de l'argent aux actionnaires. L'entreprise a déjà annoncé son intention de réduire 400 emplois.

Norma a revu à la baisse ses prévisions pour 2025 en ce qui concerne sa marge sur le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts des activités poursuivies, la ramenant à un maximum d'environ 1 %, contre une prévision précédente de 6 % à 8 %.

"Norma a eu des marges visiblement supérieures à 10 % dans le passé", a déclaré Mark Wilhelms lors d'un entretien téléphonique avec Reuters. "Nous voulons être durablement rentables à moyen terme afin d'atteindre des objectifs de marge à un chiffre d'ici 2028."

La société a développé son activité de technologie d'irrigation et de drainage ces dernières années par le biais d'acquisitions, 90 % des revenus de la division provenant des États-Unis et les clients étant principalement issus du secteur agricole.

Norma s'attend à des rentrées nettes de fonds de l'ordre de 620 millions à 640 millions d'euros (731 millions à 755 millions de dollars) à la suite de la vente.

Elle prévoit d'utiliser 300 millions d'euros du produit de la vente pour rembourser la dette et de réserver jusqu'à 70 millions d'euros pour des acquisitions potentielles dans le secteur des applications industrielles.

"Nous allons acquérir quelque chose qui est très synergique avec notre activité industrielle", a déclaré Mark Wilhelms. "Ce faisant, nous accepterons également un certain re-leveraging."

L'investisseur activiste Teleios Capital, le principal actionnaire de Norma, a déclaré que la vente était une "étape importante" qui permettrait à l'entreprise de mener à bien sa restructuration et de créer de la valeur pour les actionnaires.

Environ 260 millions d'euros seront redistribués aux actionnaires, potentiellement par le biais d'un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 10 % dans un premier temps.

"Il pourrait s'agir de la première étape après la finalisation de la transaction au premier trimestre 2026. L'assemblée générale annuelle de 2026 décidera des prochaines étapes", a déclaré Mark Wilhelms.

Une réduction de capital pourrait être préférable à un dividende spécial, car "les dividendes sont défavorables d'un point de vue fiscal pour certains actionnaires", a-t-il ajouté.

L'opération, qu'Advanced Drainage Systems a déclaré qu'elle financerait avec ses réserves de trésorerie et ses lignes de crédit existantes, devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Norma retirera toutefois l'activité de gestion de l'eau de ses rapports financiers à partir d'octobre, et a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année mardi en conséquence.

Elle prévoit des ventes des activités poursuivies de 810 millions à 830 millions d'euros cette année. Ses prévisions précédentes, y compris la gestion de l'eau, étaient de 1,1 à 1,2 milliard d'euros.

(1 dollar = 0,8477 euro)