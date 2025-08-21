L'entreprise allemande Ecosia propose un système de gestion pour Google Chrome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ecosia, un moteur de recherche allemand à but non lucratif, a déclaré jeudi qu'il avait soumis une proposition pour prendre en charge pendant 10 ans le navigateur web Google Chrome d'Alphabet GOOGL.O .

Selon la proposition, Google séparerait légalement Chrome en une fondation, conservant la propriété finale et les droits de propriété intellectuelle, et donnerait à Ecosia la responsabilité opérationnelle pour 10 ans, a déclaré Ecosia.

Ecosia prévoit de réinvestir une partie des bénéfices de Chrome dans l'action climatique sous la gouvernance d'Ecosia, le reste étant reversé à Google à titre de compensation pour la gestion.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Au début du mois d'août, , Perplexity AI a fait une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour Chrome, une offre bien supérieure à sa propre évaluation, la startup cherchant à atteindre les milliards d'utilisateurs du navigateur qui sont au cœur de la course à la recherche d'IA.