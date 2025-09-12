L'entreprise agrochimique Corteva envisage de scinder ses unités de semences et de pesticides, selon le Wall Street Journal

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4)

La société agrochimique américaine Corteva CTVA.N étudie la possibilité de séparer ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

La séparation de l'unité des semences et de l'activité des pesticides permettrait de protéger les semences de toute responsabilité potentielle liée aux produits chimiques utilisés pour le traitement des parasites et des mauvaises herbes, selon le rapport, qui ajoute que l'entreprise devrait bientôt dévoiler ses plans, à moins d'un problème de dernière minute.

Corteva, qui a été scindée du conglomérat chimique DowDuPont en 2019, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Ses actions ont augmenté de 1,6% dans les échanges étendus et sa capitalisation boursière s'élevait à près de 50 milliards de dollars vendredi.

"Si Corteva décide de se séparer (...), les investisseurs auront de meilleures options car il y aura une entreprise leader des semences et une entreprise leader des produits phytosanitaires", a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar.

L'éventuelle scission de Corteva souligne une vague croissante de séparations d'entreprises en 2025, alors que de grandes sociétés telles que Honeywell HON.O , Kraft Heinz

KHC.O et Warner Bros Discovery WBD.O répondent aux appels des investisseurs en faveur d'une restructuration.

L'année dernière, DuPont DD.N avait également prévu de scinder en trois unités cotées en bourse afin de poursuivre une croissance ciblée, mais a ensuite décidé de ne pas vendre son unité eau et protection.

L'industrie agrochimique a été confrontée aux retombées potentielles des changements de politiques tarifaires, qui devraient faire baisser la demande et réduire les dépenses des agriculteurs.

Corteva est l'un des plus grands fabricants de produits phytosanitaires aux États-Unis, en concurrence avec Syngenta et les entreprises allemandes BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE .

En août, DowDuPont a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices ajustés pour l'année , à la suite des excellentes performances enregistrées au premier semestre.

DowDuPont a été créé en 2017 après la fusion de DuPont et de Dow Chemical. Deux ans plus tard, elle a scindé ses activités chimiques en Dow DOW.N et sa division agroalimentaire en Corteva, DuPont restant la société qu'elle est aujourd'hui.