L’encours de l’assurance vie dépasse pour la première fois les 2 000 milliards d’euros

(AOF) - "L'encours de l'assurance vie franchit pour la première fois la barre des 2 000 milliards d'euros pour s'établir à 2 020 milliards d'euros à fin janvier 2025, en hausse de 5,3% sur un an", selon France Assureurs. En janvier 2025, les cotisations d'assurance vie sont en hausse de 10% par rapport à janvier 2024, soit +1,5 milliard d'euros, et s'établissent à 17,3 milliards d'euros, leur plus haut niveau historique. Elles sont en forte hausse pour le compartiment en euros (+12%) et dans une moindre mesure pour celui en unités de compte (UC, +6%).

Les prestations s'établissent à 12,8 milliards d'euros, en baisse de 6 % ou de 0,8 milliard d'euros par rapport à janvier 2024. Elles diminuent principalement pour les supports en euros (0,7 milliard d'euros, soit 6%).

La collecte nette s'élève à 4,5 milliards d'euros sur le mois de janvier 2025, en hausse de 2,3 milliards d'euros par rapport à janvier 2024. Il s'agit de son niveau le plus élevé sur un mois de janvier depuis 2010. La collecte nette s'établit à +5,2 milliards d'euros pour les supports en UC et à -0,6 milliard d'euros pour les supports en euros.

À fin septembre 2024, 63,2% des encours de l'assurance vie étaient placés en titres d'entreprises : 23,1% en actions, 35% en obligations et 5,1% en immobilier d'entreprises. Les obligations souveraines représentaient, quant à elles, 23,8% des placements de l'assurance vie.

82,7% des encours en UC étaient placés en titres d'entreprises : 54,3% en actions, 22,6% en obligations et 5,8% en immobilier.