L'emploi intérimaire en baisse de 7,1% sur un an en janvier 2025 (Prism'emploi)

(AOF) - "En janvier 2025, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 590 940 équivalents temps plein (ETP), soit près de 45 000 ETP de moins qu’en janvier 2024", annonce Prism’Emploi, l'organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement. Ce repli correspond à une baisse de 7,1 % sur un an. Après un mois de décembre fortement dégradé (-15,3 %), l’intérim retrouve cependant en janvier une tendance "conforme à l’évolution moyenne observée en 2024" soit -7,3 %.