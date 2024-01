L'emploi et l'inflation dans le viseur des marchés

Amundi

Chiffre de l'inflation aux Etats-Unis et en Chine, taux de chômage en zone euro ..... ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Comme l'année dernière, les chiffres de l'inflation resteront, en 2024, un catalyseur important des attentes du marché concernant les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt. L'inflation a beaucoup baissé, mais elle reste supérieure à 2% et les derniers chiffres montrent un ralentissement de la tendance désinflationniste. Compte tenu du double mandat de la Fed (inflation et chômage), la vitesse à laquelle le marché de l'emploi s'essouffle est importante.

Les données récentes ont été mitigées, malgré un chiffre global élevé (216 000 nouveaux emplois créés aux États-Unis en décembre). Les données les plus faibles comprenaient, entre autres, des révisions à la baisse des chiffres des mois précédents (une tendance presque continue ces derniers mois), une création d'emplois limitée dans les secteurs cycliques et un double déclin de la population active et de l'emploi dans l'enquête sur les ménages qui l'accompagne.

Selon nous, ces éléments ne sont pas suffisants pour envisager une baisse des taux dès le 1er trimestre, mais plus vraisemblablement au 2e trimestre. Les marchés réévaluant la trajectoire future de la Fed, les rendements du Trésor ont inversé leur tendance à la baisse au cours des premières semaines de 2024.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.