L'émissaire de l'Onu pour la Libye démissionne

(Actualisé avec citation) TUNIS, 2 mars (Reuters) - Le représentant spécial des Nations Unies pour la Libye a annoncé lundi sa démission pour des raisons de santé liées au stress. "J'ai cherché pendant deux ans et demi à rassembler les Libyens, à éviter une intervention étrangère et à préserver l'unité du pays (mais) ma santé ne permet plus de supporter autant de stress", écrit Ghassan Salamé sur Twitter. Le diplomate libanais, qui a obtenu une trêve fragile le 12 janvier, dirigeait les négociations entamées à Genève en vue d'un cessez-le-feu durable entre les forces fidèles au gouvernement d'entente nationale, reconnu par la communauté internationale, et l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui tient l'est du pays et cherche à s'emparer de Tripoli depuis le printemps dernier. Ghassan Salamé a été nommé représentant spécial de l'Onu en Libye à la mi-2017. Il a succédé à l'Allemand Martin Kobler, dont le remplacement a été inhabituellement long et délicat. (Angus McDowall, version française Jean-Philippe Lefief)

