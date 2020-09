Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'EI revendique le meurtre de six Français et deux Nigériens au Niger - SITE Reuters • 17/09/2020 à 17:38









DAKAR, 17 septembre (Reuters) - L'Etat islamique a revendiqué le meurtre de six Français et deux Nigériens le 9 août dernier au Niger dans un communiqué, rapporte jeudi SITE Intel Group, un organisme américain qui suit l'activité de l'extrémisme islamiste. Sept employés de l'organisation humanitaire ACTED, six Français et un Nigérien, ainsi que leur guide nigérien, avaient été tués lors d'une excursion dans la réserve de girafes de Kouré, au sud-est de Niamey. (Alessandra Prentice, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

