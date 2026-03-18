L'effondrement du marché des actions offre une opportunité d'acheter des actions d'Ares Management, selon BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** BofA Global Research déclare que la dislocation des actions des gestionnaires d'actifs alternatifs "offre une opportunité de vente au rabais" pour acheter Ares Management

ARES.N , une société axée sur le crédit.

** La société de courtage estime que les titres négatifs concernant le crédit privé ont créé une nouvelle opportunité d'achat pour les fonds alternatifs, étant donné que la qualité du crédit et les rendements restent bons

** Les investisseurs se sont montrés inquiets face aux normes de crédit privé et à la perturbation du secteur des logiciels due à l'IA, ce qui a entraîné des ventes d'alters au cours des derniers mois

** Le secteur du crédit privé est beaucoup plus important que les sociétés de développement d'entreprises privées, qui ont connu une hausse des rachats, les investisseurs de détail ayant digéré les gros titres négatifs

** "Le point d'entrée dans Ares est particulièrement attrayant. ARES est entré en 2025 comme l'un des meilleurs gestionnaires d'Alt, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles son action a sous-performé, car c'était le seul nom que de nombreux investisseurs de longue date pouvaient vendre" - BofA

** L'entreprise possède en effet des qualités défensives et des leviers de gains significatifs