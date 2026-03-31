L'effondrement des entreprises de recherche sous contrat provoqué par l'IA pourrait être une erreur d'appréciation du risque de perturbation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kamal Choudhury et Siddhi Mahatole

Les actions des organismes de recherche sous contrat ont chuté en raison des craintes que les progrès de l'intelligence artificielle ne permettent aux fabricants de médicaments d'internaliser les essais cliniques, mais les experts du secteur affirment que cette chute surestime la mesure dans laquelle la technologie peut remplacer les capacités essentielles du secteur.

IQVIA IQV.N , Medpace MEDP.O et Charles River Laboratories CRL.N ont fortement chuté depuis que le lancement par Anthropic d'agents d'intelligence artificielle avancés en février a alimenté les attentes selon lesquelles les fabricants de médicaments pourraient moins dépendre des ORC.

Une récente vague de partenariats entre des sociétés pharmaceutiques et des entreprises d'IA a encore renforcé ces inquiétudes.

"L'IA pourrait-elle manger les ORC? Oui, je pense que c'est une possibilité", a déclaré Thomas Laur, directeur général de la société d'analyse de données DNAnexus.

Mais la nature des services fournis par les ORC, du recrutement des patients à l'exécution des essais à l'échelle mondiale, sera difficile à automatiser ou à remplacer, ont déclaré à Reuters plusieurs analystes, experts du secteur et décideurs politiques.

Les ORC entretiennent des réseaux mondiaux de sites d'essai et détiennent des données exclusives que les entreprises pharmaceutiques, en particulier les petites entreprises biotechnologiques, ne peuvent pas facilement reproduire, a déclaré Jailendra Singh, analyste chez Truist Securities.

Ce point de vue est partagé par Wall Street. Les analystes de TD Cowen estiment que même une configuration d'essais cliniques entièrement basée sur l'IA ne permettrait aux fabricants de médicaments de réaliser que 10 à 15 % d'économies.

La dépendance de l'industrie pharmaceutique à l'égard de l'exécution à grande échelle est au cœur de l'argument.

Trouver ne serait-ce qu'un petit groupe de patients éligibles pour un essai précoce, dans des zones démographiques et géographiques diverses, nécessite d'énormes données et des réseaux de sites que les ORC ont construits au fil des décennies. "Les sociétés pharmaceutiques ne disposent pas du même niveau de données et d'expertise", a ajouté M. Singh.

L'ÉLÉMENT HUMAIN

Les dirigeants des ORC affirment que l'IA peut rationaliser certaines parties du processus, mais qu'elle ne peut pas remplacer l'épine dorsale humaine et opérationnelle des essais.

"L'IA elle-même ne peut pas contacter le médecin, inscrire le patient, s'assurer qu'il se présente à l'heure au rendez-vous, enregistrer toutes les données", a déclaré Brigham Hyde, directeur général d'Atropos Health.

Bien que l'IA puisse automatiser les tâches à fort volume telles que la présélection des patients, les décisions critiques nécessitent toujours une supervision humaine, a déclaré Ami Bhatt, président du comité consultatif sur la santé numérique de la FDA américaine.

L'exécution du site, le consentement éclairé et le contrôle de la sécurité restent fermement entre les mains de l'homme, a-t-elle ajouté, la responsabilité reposant en fin de compte sur les personnes.

D'autres soulignent les contraintes plus fondamentales de la technologie. L'IA ne peut pas remplacer les tests de laboratoire nécessaires à la sécurité des médicaments, et son utilisation dans les soins directs aux patients reste limitée par l'examen réglementaire et les risques de responsabilité, a déclaré William Pierce, ancien secrétaire adjoint aux affaires publiques du ministère de la santé et des services sociaux.

UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

Plutôt que de remplacer les ORC, les analystes estiment que l'IA pourrait accroître leur valeur en accélérant les essais et en améliorant l'efficacité.

Les analystes de TD Cowen estiment qu'un essai de stade avancé entièrement géré par l'IA pourrait être achevé en 47 mois, contre 58 mois au départ, soit une réduction de 11 mois.

Ce type de compression des délais pourrait devenir un puissant avantage concurrentiel pour les ORC qui investissent massivement dans l'IA.

Par exemple, la mise sur le marché près d'un an plus tôt d'un médicament dont les recettes annuelles maximales sont estimées à 1,5 milliard de dollars pourrait générer environ 44 millions de dollars de recettes supplémentaires, a ajouté TD Cowen.

"Nous nous attendons à l'émergence de nouveaux types de contrats, y compris des accords de partage des gains sur l'efficacité de l'IA", a déclaré la maison de courtage.

Mais la récente chute des actions suggère un malaise persistant chez les investisseurs.

Jim Lee, responsable de l'inflammation et de l'auto-immunité chez le fabricant de médicaments Incyte, a déclaré que les investisseurs s'inquiètent probablement des services que les ORC pourraient être amenés à réduire, ce qui pourrait affecter leurs revenus. ) Pour l'instant, les analystes maintiennent qu'il n'y a aucune preuve que les sociétés pharmaceutiques réduisent leurs dépenses auprès des ORC à cause de l'IA et qualifient la liquidation de "panique plus que de (une menace réelle".

Pour M. Singh, la conclusion est simple: "Nous ne considérons pas l'IA comme un vent contraire pour l'industrie; il s'agit plutôt d'un vent contraire