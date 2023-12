L'effet déflationniste importé de Chine aux États-Unis persistera mais atténué (J Safra Sarasin)

(AOF) - "La surproduction dans le secteur manufacturier chinois a probablement contribué à exporter la déflation vers le reste du monde cette année", affirme J Safra Sarasin sur la base d’une étude dédiée. Pour 2024, la société de gestion anticipe "la persistance de cette surcapacité en Chine" mais indique qu’un dollar américain affaibli et une désolidarisation commerciale entre les États-Unis et la Chine «"pourraient réduire l'influence déflationniste chinoise sur l'économie américaine".

En zone euro, l'impact de la déflation des produits manufacturés chinois sur les prix à la consommation "pourrait être plus lent, en raison de l'importance significative des importations de biens intermédiaires chinois".

"La corrélation entre l'inflation des importations américaines en provenance de Chine et l'inflation des biens de base a été forte depuis 2010 " souligne J Safra Sarasin, soulignant que les biens de consommation représentent une part importante des importations chinoises vers les États-Unis (la Chine représente 22 % du total des importations de biens de consommation). La société en déduit que la transmission de l'effet déflationniste "a probablement été rapide".

Compte tenu de la priorité stratégique pour la Chine d'être plus autonome et de moderniser sa technologie dans divers domaines, J Safra Sarasin s'attend à ce que la surcapacité manufacturière du pays perdure tout au long de 2024. La Chine a renforcé ses capacités dans des secteurs importants tels que les semi-conducteurs et l'énergie (de la raffinerie et du charbon aux panneaux solaires et aux éoliennes). Dans le même temps, les investissements dans le secteur manufacturier ont également été stimulés par la philosophie du président Xi. Consistant à "construire le nouveau avant de détruire l'ancien".