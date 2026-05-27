L'édito de McGeever / Les investisseurs restent sereins alors que l'essor des investissements dans l'IA éclipse la bulle Internet

par Jamie McGeever

Alors que les investissements des hyperscalers américains dans l'IA ne cessent d'augmenter, les craintes grandissent quant à la capacité de ces dépenses colossales à générer des rendements suffisants. Cela signifie-t-il que le marché boursier se trouve dans une bulle technologique qui est vouée à éclater, comme ce fut le cas après la bulle Internet de la fin des années 1990? Probablement pas.

Cela ne veut pas dire pour autant que ces similitudes ne soulèvent pas certaines alertes.

Pour commencer, l'actuel boom des dépenses d'investissement dans l'IA , qui comprend les investissements dans les centres de données, l'énergie, les équipements et les logiciels, n'est pas seulement la plus grande vague de dépenses depuis les années 1990. C'est aussi la plus importante de l'histoire.

Les dépenses d'investissement liées à l'IA devraient atteindre environ 800 milliards de dollars cette année, selon les analystes de Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui ont tous deux récemment revu leurs prévisions à la hausse. L'équipe de Morgan Stanley a également relevé ses prévisions de dépenses d'investissement en IA pour 2027 de 17%, pour atteindre le chiffre vertigineux de 1.120 milliards de dollars.

Pour rappel, les dépenses d'investissement des hyperscalers en 2024 ne s'élevaient qu'à 260 milliards de dollars, selon Morgan Stanley.

Cet investissement colossal grignote rapidement les énormes réserves de trésorerie des géants de la tech. Les analystes de PIMCO estiment que les dépenses d'investissement absorberont 94% des flux de trésorerie d'exploitation des hyperscalers au cours des deux prochaines années, contre 40% en 2023.

Cela a entraîné une forte augmentation des emprunts. Les nouvelles émissions de dette des géants de la tech s'élèvent déjà à environ 135 milliards de dollars cette année – soit plus que le total de l'année dernière – et devraient encore augmenter. Les dépenses d'investissement dans l'IA seront de plus en plus financées par l'endettement.

La frénésie actuelle, qui consiste à penser "qu'on ne peut pas se permettre de prendre du retard", rappelle sans aucun doute le contexte de la fin des années 1990, lorsque la concurrence acharnée et les dépenses d'investissement massives avaient conduit à une surcapacité importante en matière de câbles à fibre optique, comme le souligne Lotfi Karoui, stratégiste crédit multi-actifs chez PIMCO.

Après l'éclatement de cette bulle au début des années 2000, il était largement admis que des dépenses d'investissement trop importantes avaient été engagées en trop peu de temps, même si l'utilisation d'Internet a explosé et n'a jamais cessé depuis.

Revenons à aujourd'hui. Si la demande en IA au cours des prochaines années ne parvient pas à suivre l'offre en pleine expansion, nous aurons un problème – même si l'IA finit par changer le monde.

DES SIGNES PARALLÈLES

Mais il existe également des différences qui suggèrent qu'une répétition de 2000 n'est pas à l'ordre du jour.

Tout d'abord, bon nombre des grands opérateurs de télécommunications de la fin des années 1990 étaient soit à peine rentables, soit en perte. En conséquence, beaucoup se sont retrouvés fortement endettés et dépendaient largement des investissements étrangers.

La situation est bien différente aujourd'hui. Les bilans des géants de l'IA restent assez solides – même après la récente vague d'émissions de dette – et leurs marges bénéficiaires continuent d'atteindre des sommets.

En fait, le secteur technologique américain est actuellement l'un des moins endettés de tous les secteurs, en particulier si l'on se concentre sur les hyperscalers. Si nécessaire, il semble y avoir une marge de manœuvre suffisante pour que les géants de la tech continuent à s'endetter avant que l'alarme ne se déclenche.

Imaginons que 94% des flux de trésorerie d'exploitation des deux prochaines années soient absorbés par les dépenses d'investissement, comme le prévoient Karoui et ses collègues. Ce chiffre resterait inférieur au ratio comparable des entreprises de télécommunications pour chaque année de l'ère des dotcoms. En effet, ce ratio dépassait respectivement 200% et 150% au cours des deux dernières années du boom.

Les investisseurs en actions font également preuve aujourd'hui de plus de retenue qu'à l'époque. Les valorisations des entreprises technologiques, mesurées par les ratios cours/bénéfices prévisionnels, sont bien inférieures aux sommets de 2000, et la performance relative des hyperscalers par rapport au S&P 500 au cours de ce cycle a été bien plus stable que les fluctuations vertigineuses du Nasdaq à l'époque de la bulle Internet.

“L'IA connaît actuellement un boom des dépenses d'investissement qui comporte des risques réels: monétisation incertaine, surconstruction potentielle, raccourcissement de la durée de vie des actifs et dépendance croissante à l'égard de la dette”, explique Lotfi Karoui de PIMCO. “Mais pour l'instant, il s'agit d'un cycle plus discipliné et bien plus finançable que le boom des télécommunications de la fin des années 1990.”

Et si l'on en croit les révisions à la hausse apparemment constantes des prévisions d'investissements, ce cycle pourrait en réalité n'en être qu'à ses débuts, avec encore beaucoup de marge de progression. Les inquiétudes légitimes concernant le surinvestissement et la surcapacité concernent le moyen terme, pas le présent.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)