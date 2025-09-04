 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'éditeur Gannett obtient le rejet de la quasi-totalité de l'action en justice intentée par des journalistes pour discrimination à l'emploi
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 19:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Gannett GCI.N , le plus grand éditeur de presse américain, a obtenu le rejet de la majeure partie d'un procès, y compris toutes les actions collectives, alléguant que ses politiques de diversité ont conduit à une discrimination généralisée à l'encontre des journalistes blancs.

Le juge de district Rossie Alston a déclaré mercredi que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve que la "politique de discrimination raciale inversée" présumée de Gannett avait causé des dommages similaires dans ses centaines de médias, dont USA Today, de sorte que les employés concernés pouvaient intenter une action en justice en tant que groupe plutôt qu'individuellement.

"Les plaignants chercheraient tous à obtenir réparation sur la base de différentes théories de recouvrement, en fonction de différents postes, dans différents journaux, dans différentes régions du pays, avec différents décideurs", a écrit le juge basé à Alexandria, en Virginie.

M. Alston, nommé par le président Donald Trump, a également déclaré que la classe proposée inclurait de "larges pans" d'employés, notamment des ressources humaines, des technologies de l'information et peut-être du personnel d'entretien, qui n'ont pas subi d'actions négatives en matière d'emploi. Cinq anciens journalistes de Gannett ont déclaré avoir été licenciés, poussés à la démission ou écartés pour des promotions , dans le cadre d'une politique de 2020 en vertu de laquelle Gannett s'est engagé à ce que ses salles de rédaction reflètent la démographie raciale et ethnique des communautés qu'elles couvrent d'ici à 2025.

La société new-yorkaise a déclaré que son rapport sur l'inclusion, que les plaignants ont cité comme preuve d'une prétendue base raciale, n'établissait pas de quotas ni n'exigeait de mécanismes spécifiques pour atteindre ses "objectifs ambitieux" en matière de diversité sur le lieu de travail.

M. Alston a débouté quatre des plaignants.

Il a laissé le plaignant Logan Barry, un ancien journaliste du Progress-Index de Petersburg, en Virginie, intenter une action en justice pour s'être vu refuser la possibilité d'obtenir une promotion qui a finalement été accordée à une femme noire moins qualifiée.

Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi. Gannett s'est refusé à tout commentaire, déclarant qu'il ne discutait pas des litiges en cours. L'entreprise était basée à McLean, en Virginie, lorsque le procès a débuté en août 2023.

M. Trump a fait de l'élimination des politiques de diversité des entreprises une priorité de son second mandat à la Maison Blanche.

L'affaire est Bradley et al v Gannett Co, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 23-01100.

