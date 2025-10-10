 Aller au contenu principal
L’économiste français Christophe Barraud rejoint Lior Global Partners
information fournie par AOF 10/10/2025 à 15:28

(AOF) - Gestionnaire d'actifs indépendant basé à Monaco, Lior renforce son équipe de direction avec l’arrivée de l’économiste Christophe Barraud, qui occupe les fonctions de responsable de la recherche et de la gestion discrétionnaire. Agé de 39 ans, Christophe Barraud est un économiste français titulaire du doctorat d'économie de l'Université Paris Dauphine. Il occupait depuis 2011 le poste de chef économiste et stratégiste chez Market Securities à Paris.

Cette nomination intervient dans le prolongement de la création du pôle de gestion de fortune de Lior, au mois d'avril 2025. La nouvelle division, dédiée à l'accompagnement patrimonial de familles et d'entrepreneurs internationaux, est dirigée par Nahra Chalouhi, expert en structuration et planification financière.

Basé au Moyen-Orient, Nahra Chalouhi pilote également l'expansion de Lior au sein de cette région qui constitue un axe de développement stratégique pour la société.

Fondée en 2020 par Jeremy Touboul, Lior est une société agréée par la CCAF pour exercer ses activités de gestion de fortune, de gestion de fonds et d'intermédiation, pour le compte de ses clients investisseurs privés et institutionnels.

