L'avion militaire colombien impliqué dans l'accident avait 110 soldats à bord, selon les médias

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(Mise à jour avec des détails du ministère de la défense, BluRadio, contexte)

Le ministère colombien de la Défense a annoncé lundi qu'un avion Hercules C-130 de Lockheed Martin LMT.N avait été impliqué dans un accident dans le sud du pays. Le média local BluRadio a rapporté que 110 soldats voyageaient à bord de l'appareil.

Le ministre de la défense Pedro Sanchez a déclaré que l'accident s'est produit alors que l'avion décollait de Puerto Leguizamo, dans le sud de la région amazonienne de la Colombie, à la frontière avec le Pérou, et qu'il transportait des troupes des forces armées.

"Le nombre exact de victimes et les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminés", a-t-il déclaré.

BluRadio a cité les autorités qui ont déclaré que 110 soldats se trouvaient à bord et que l'accident s'est produit à seulement 3 km (2 miles) d'un centre urbain.

La société de défense américaine Lockheed Martin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Fin février, un autre Hercules C-130 appartenant à l'armée de l'air bolivienne s'est écrasé dans la ville populeuse d'Alto, manquant de peu un quartier résidentiel.

Plus de 20 personnes sont mortes et 30 autres ont été blessées. Les billets de banque contenus dans la cargaison de l'avion ( ) se sont éparpillés dans toute la ville, provoquant des affrontements entre les habitants et les forces de sécurité.