L'avenir de MetLife semble stable

6 novembre - ** La compagnie d'assurance MetLife MET.N a annoncé mercredi un bénéfice en hausse pour le troisième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'investissement

LES MARGES SE REDRESSENT

** J.P. Morgan ("surpondéré", PT: 93 $) s'attend à ce que MetLife réalise des performances régulières dans ses activités de retraite et à une croissance continue des ventes internationales

** Morgan Stanley ("surpondéré", PT: 97 $) considère le fort rebond des bénéfices comme un reflet de la résilience des activités de l'entreprise, soulignant la nécessité de gérer efficacement les risques du portefeuille d'investissement et de maintenir la stabilité des bénéfices

** Evercore ISI ("surperformance", PT: $108) déclare que des résultats cohérents en matière de souscription et de marge étaient rassurants, la dynamique de croissance des revenus se distinguant comme un facteur clé de différenciation pour MET par rapport à ses pairs

** UBS ("buy", PT: $95) indique que les lignes d'assurance invalidité et complémentaire de groupe, qui ont été confrontées à une pression sur les marges au premier semestre 2025, connaîtront une amélioration au quatrième trimestre grâce aux tendances dentaires et saisonnières