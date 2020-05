Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Autriche rouvrira ses frontières à l'est le 15 juin Reuters • 16/05/2020 à 14:28









ZURICH, 16 mai (Reuters) - L'Autriche rouvrira totalement ses frontières avec la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie le 15 juin prochain, a annoncé samedi le gouvernement. Le pays a déjà annoncé que les contrôles aux frontières instaurés pour freiner la propagation du nouveau coronavirus seraient levés à partir de cette même date avec l'Allemagne, la Suisse et le Liechtenstein. Des restrictions resteront maintenues avec l'Italie, l'un des pays au monde les plus touchés par l'épidémie. "Notre but est d'avoir le plus de libertés et le moins de restrictions possible", ont déclaré les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des Affaires européennes dans un communiqué commun. L'Union européenne a souhaité mercredi la réouverture des frontières entre pays membres tout en continuant à recommander la fermeture des frontières extérieures du bloc jusqu'à la mi-juin au plus tôt. (Brenna Hughes Neghaiwi et Francois Murphy, version française Jean-Stéphane Brosse)

