L'autorité japonaise de surveillance financière rencontre les principales banques pour discuter du modèle d'IA Mythos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source avec les commentaires du ministre des finances)

L'organisme de surveillance financière du Japon rencontrera les plus grands prêteurs du pays vendredi pour discuter des questions liées au modèle avancé d'intelligence artificielle Mythos d'Anthropic, a déclaré mercredi la ministre des Finances Satsuki Katayama.

La réunion, organisée par l'Agence des services financiers, rassemblera les principaux prêteurs Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306.T , Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316.T et Mizuho Financial Group Inc 8411.T .

La Banque du Japon et la Bourse de Tokyo participeront également à la réunion, a déclaré Satsuki Katayama aux journalistes.

"Nous réunirons les membres principaux qui portent la plus grande responsabilité pour partager des évaluations de la situation actuelle et échanger des points de vue, y compris sur les questions qui ont été signalées dans diverses parties de la communauté financière internationale", a-t-elle déclaré.

Conçues pour des tâches défensives de cybersécurité, les vastes capacités de Mythos ont suscité des craintes quant à la menace qui pèse sur la sécurité des logiciels traditionnels, après qu'Anthropic a déclaré qu'un aperçu avait permis de découvrir des "milliers" de vulnérabilités majeures dans "tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web"

Certains régulateurs financiers asiatiques ont déclaré cette semaine qu'ils prenaient des mesures pour faire face aux risques posés par Mythos.