 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité de surveillance italienne interdit à Amazon d'utiliser les données personnelles de ses employés
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 18:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité italienne chargée de la protection de la vie privée a déclaré mardi qu'elle avait interdit à Amazon Italia Logistica de traiter les informations personnelles de 1 800 travailleurs dans son centre logistique de Passo Corese, près de Rome.

Amazon Italia Logistica doit également cesser de traiter les données collectées par quatre caméras de vidéosurveillance installées près des salles de bain et dans les zones de pause, a déclaré l'autorité dans un communiqué.

Valeurs associées

AMAZON.COM
209,0950 USD NASDAQ +1,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank