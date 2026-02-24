L'autorité de surveillance italienne interdit à Amazon d'utiliser les données personnelles de ses employés

L'autorité italienne chargée de la protection de la vie privée a déclaré mardi qu'elle avait interdit à Amazon Italia Logistica de traiter les informations personnelles de 1 800 travailleurs dans son centre logistique de Passo Corese, près de Rome.

Amazon Italia Logistica doit également cesser de traiter les données collectées par quatre caméras de vidéosurveillance installées près des salles de bain et dans les zones de pause, a déclaré l'autorité dans un communiqué.