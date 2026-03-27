L'autorité de surveillance britannique enquête sur l'opération de 3,4 milliards de dollars entre Suzano et Kimberly-Clark

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L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle avait ouvert une enquête de phase 1 sur une coentreprise de 3,4 milliards de dollars entre le producteur brésilien de pâte à papier Suzano SUZB3.SA et le géant des biens de consommation Kimberly-Clark KMB.O .

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a jusqu'au 28 mai pour annoncer sa décision concernant la phase 1 de l'enquête.