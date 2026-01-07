L'autorité de régulation indienne a constaté que BofA a partagé des informations confidentielles avant une transaction de bloc en 2024, selon le WSJ

(Ajoute des détails du rapport du WSJ, le contexte à partir du paragraphe 3, BofA refusant tout commentaire au paragraphe 6)

L'autorité indienne de régulation des marchés a constaté que Bank of America BAC.N avait partagé de manière inappropriée des informations matérielles non publiques concernant une transaction de bloc d'actions de 180 millions de dollars et avait trompé les autorités à ce sujet, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a accusé BofA en novembre d'avoir partagé de manière inappropriée des informations relatives à la vente d'actions du gestionnaire d'actifs indien Aditya Birla Sun Life AMC ADIE.NS en 2024, selon le rapport.

Selon le rapport, l'avis motivé de la SEBI indique que l'équipe de la banque chargée de la transaction a partagé des informations sensibles sur les prix avec des employés qui n'étaient pas directement impliqués dans la transaction.

Le régulateur a également accusé la banque d'avoir fourni de fausses déclarations à ses enquêteurs après qu'ils se soient renseignés sur la fuite présumée et a déclaré que la banque n'avait pas mis en place les garde-fous appropriés pour protéger les informations confidentielles sur les transactions des marchés des capitaux contre les fuites, selon le rapport.

BofA prépare une réponse aux accusations du SEBI et devrait chercher à obtenir un règlement de plusieurs millions de dollars sans admettre ou nier les actes répréhensibles, selon le Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. SEBI n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau. BofA s'est refusée à tout commentaire.

Le Journal a d'abord fait état d'une plainte d'un dénonciateur alléguant la fuite en 2024, mais un porte-parole de BofA avait alors déclaré à Reuters qu'il n'avait trouvé aucune preuve à l'appui de ces allégations.

Le partage d'informations non publiques avant une annonce peut permettre à certains investisseurs de profiter des variations de prix attendues. Cette pratique est illégale en Inde et sur plusieurs autres marchés.

Après avoir initialement déclaré à la SEBI que ses procédures relatives à la transaction de bloc étaient régulières, BofA a ensuite corrigé le dossier auprès de l'autorité de régulation à la suite de sa propre enquête interne et a remis des documents montrant que des personnes extérieures à l'équipe chargée de la transaction avaient communiqué avec des investisseurs au sujet de la transaction, a rapporté le Journal mercredi.

Reuters a rapporté en 2024 que trois banquiers d'investissement de BofA en Inde avaient quitté l'entreprise alors qu'elle enquêtait sur les allégations.