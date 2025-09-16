L'autorité de régulation de Hong Kong interdit à l'ancien responsable des actions de Citigroup en Asie d'exercer ses fonctions en raison d'infractions passées à la réglementation

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a déclaré mardi qu'elle avait imposé une interdiction de cinq ans à l'ancien responsable des actions de Citigroup en Asie, Richard Charles Heyes, après qu'il ait été jugé responsable d'infractions à la réglementation pendant son mandat, il y a plus de cinq ans.

En 2022, la SFC avait imposé des sanctions à Citigroup Global Markets Asia (CGMAL) pour avoir envoyé des messages trompeurs aux clients à propos des transactions, pour avoir manqué de supervision et pour avoir présenté de manière inexacte la nature des transactions.

CGMAL a également été condamnée à une amende de 348,3 millions de dollars de Hong Kong (44,76 millions de dollars) pour les infractions commises entre 2008 et 2018.

Le régulateur a tenu Heyes pour responsable de ces infractions et lui interdit de réintégrer l'industrie financière jusqu'en septembre 2030, a-t-il déclaré dans un communiqué, mardi .

"En exerçant une pression significative sur les salles de marché pour accroître la part de marché de la CGMAL tout en omettant d'être vigilant aux signes révélateurs que ses subordonnés y parvenaient par des moyens malhonnêtes, Heyes a négligé et n'a pas correctement assumé sa responsabilité managériale", a déclaré Christopher Wilson, directeur exécutif de l'application de la loi de la SFC.

En outre, la SFC a constaté que Heyes aurait dû apprendre, grâce aux courriels qui lui ont été adressés ou transmis par ses subordonnés, que les traders présentaient à tort aux clients des opérations de facilitation comme des opérations d'agence, afin de gagner des parts de marché supplémentaires, a déclaré la SFC.

En conséquence, ce manquement "a permis à une culture de recherche de revenus au détriment des intérêts des clients et des normes fondamentales d'honnêteté de s'enraciner au sein de CGMAL", a déclaré Wilson.

Citigroup a refusé de commenter la nouvelle, mais a déclaré avoir "mis en œuvre des mesures correctives significatives pour renforcer notre conformité et nos contrôles internes afin de résoudre ce problème hérité de 2019", dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

(1 $ = 7,7813 dollars HK)