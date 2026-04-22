L'autorité de la concurrence italienne enquête sur Booking.com à propos de ses programmes de partenariat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails au paragraphe 2 et du commentaire de Booking.com)

Le régulateur de la concurrence italien a déclaré mercredi qu'il avait ouvert une enquête sur Booking.com BKNG.O en raison de pratiques commerciales déloyales présumées liées à la manière dont les hôtels sont classés et présentés sur sa plateforme.

Booking.com a déclaré qu'il coopérait avec l'organisme de surveillance italien, qui a affirmé que la société présentait les hôtels et autres hébergements inscrits à ses programmes "Preferred Partner" et "Preferred Partner Plus" comme étant sélectionnés sur la base de la qualité du service et du rapport qualité-prix.

L'autorité italienne a déclaré dans un communiqué que l'inclusion dans ces programmes, qui bénéficient d'un meilleur positionnement dans les résultats de recherche et d'une plus grande visibilité, semblait toutefois reposer sur des critères qui favorisent les fournisseurs d'hébergement offrant des commissions plus élevées à Booking.com.

Booking.com a déclaré dans un communiqué que ses programmes de partenariat étaient facultatifs pour les fournisseurs d'hébergement et qu'ils étaient conformes aux règles de protection des consommateurs, "tout en garantissant un équilibre entre les intérêts de nos partenaires et en permettant aux clients de continuer à bénéficier d'un large éventail de choix".

L'autorité de régulation italienne a déclaré avoir effectué des inspections mardi dans les locaux de l'unité italienne de Booking.com, avec l'aide de la police financière italienne, dans le cadre de l'enquête, qui vise Booking.com B.V. et ses unités Booking.com International B.V. et Booking.com (Italy) S.r.l..