L'australien Stakk progresse grâce à l'extension de l'accord T-Mobile Money
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 00:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de la société australienne Stakk

SKK.AX augmentent jusqu'à 17,6 % pour atteindre 0,044 dollar australien, ce qui représente leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 19 novembre ** La société financière annonce l'extension de ses relations avec T-Mobile Money, la solution bancaire numérique proposée par T-Mobile USA TMUS.O .

** La société élargit la portée des livrables avec T-Mobile pour inclure des services de fraude et de risque pour T-Mobile Money au sein de sa Super App

** L'action a augmenté de 485,7 % cette année, y compris les gains de la séance

Valeurs associées

T-MOBILE US
207,3400 USD NASDAQ -1,02%
