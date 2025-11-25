L'australien Stakk progresse grâce à l'extension de l'accord T-Mobile Money

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de la société australienne Stakk

SKK.AX augmentent jusqu'à 17,6 % pour atteindre 0,044 dollar australien, ce qui représente leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 19 novembre ** La société financière annonce l'extension de ses relations avec T-Mobile Money, la solution bancaire numérique proposée par T-Mobile USA TMUS.O .

** La société élargit la portée des livrables avec T-Mobile pour inclure des services de fraude et de risque pour T-Mobile Money au sein de sa Super App

** L'action a augmenté de 485,7 % cette année, y compris les gains de la séance