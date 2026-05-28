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L'Australie poursuit 3M en justice pour 1,4 milliard de dollars suite à une contamination par des « substances chimiques éternelles » (PFAS)
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 04:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Australie accuse 3M d'avoir dissimulé des informations concernant les risques liés aux mousses anti-incendie contenant des PFAS

* La mousse a été utilisée dans 28 bases militaires

* Il s'agit de la plus importante action en justice jamais intentée par le gouvernement australien

* 3M affirme qu'elle contestera ces allégations devant les tribunaux

(Ajout de la déclaration de 3M aux paragraphes 7 à 9) par Christine Chen

Le gouvernement australien a annoncé jeudi avoir engagé une action en justice contre 3M

MMM.N pour contamination due à de la mousse anti-incendie fournie par la société américaine et contenant des PFAS, ou « substances chimiques éternelles », réclamant plus de 2 milliards de dollars australiens (1,43 milliard de dollars) de dommages-intérêts.

Cette plainte contre le fabricant de produits chimiques basé dans le Minnesota et sa filiale locale est la plus importante jamais déposée par l'Australie, reflétant les coûts environnementaux, économiques et culturels passés et futurs de la contamination, a déclaré le gouvernement.

« Ne vous y trompez pas, cette action en justice contre 3M est importante », a déclaré la ministre de la Justice Michelle Rowland aux journalistes.

« Le Commonwealth réclame plus de 2 milliards de dollars australiens de dommages-intérêts afin de couvrir les dépenses passées et futures importantes engagées pour enquêter sur et gérer la contamination résultant du stockage et de l’utilisation historiques de cette mousse. »

Le gouvernement, qui a utilisé cette mousse anti-incendie dans 28 bases militaires à travers le pays, a affirmé que 3M avait donné l'assurance que la substance pouvait être éliminée en toute sécurité, qu'elle était biodégradable et non toxique.

Mais 3M aurait dissimulé ses propres tests montrant des « effets néfastes importants sur l’environnement » liés à son utilisation, a affirmé Mme Rowland.

3M a déclaré dans un communiqué qu’elle se défendrait contre ces accusations devant les tribunaux.

« 3M n’a jamais fabriqué de PFAS en Australie et a cessé la vente des produits en cause en Australie il y a environ deux décennies », indique le communiqué.

« Malgré cela, le ministère de la Défense a continué à utiliser des mousses anti-incendie contenant des PFAS pendant près de deux décennies supplémentaires. »

Les PFAS sont un groupe de produits chimiques de synthèse largement utilisés dans les produits résistants à la chaleur, aux taches, à la graisse et à l'eau.

Surnommés « produits chimiques éternels », ils ne se dégradent pas naturellement dans l'environnement, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur accumulation dans les écosystèmes, l'eau potable et le corps humain.

Des recherches ont établi un lien entre l'exposition aux PFAS et des problèmes de santé, notamment des lésions hépatiques, un faible poids à la naissance et le cancer des testicules.

Le ministre adjoint de la Défense, Peter Khalil, a déclaré que le ministère avait dépensé 1,3 milliard de dollars australiens pour faire face aux conséquences de la contamination, dont 408 millions de dollars australiens versés à titre de règlements judiciaires aux communautés touchées.

Le ministère a également traité ou retiré plus de 200.000 tonnes de sols contaminés et traité plus de 13 milliards de litres d'eau.

« Il s’agit de l’action en justice la plus importante jamais entreprise par le Commonwealth et le ministère de la Défense de mémoire d’homme », a déclaré M. Khalil.

«Pour le dire clairement, nous nous attaquons à 3M au nom du peuple australien et des Australiens qui sont touchés. »

3M a fait l'objet de milliers de poursuites judiciaires liées à la contamination par les PFAS. En 2023, l'entreprise a conclu un accord à l'amiable de 10,3 milliards de dollars avec de nombreux réseaux publics d'approvisionnement en eau américains afin de régler les plaintes relatives à la pollution de l'eau. (1 $ = 1,4029 dollar australien)

Environnement

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