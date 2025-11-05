L'Australie inclut Reddit et Kick dans l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents

L'autorité australienne de surveillance de l'internet a élargi mercredi son interdiction des médias sociaux pour adolescents , une première mondiale, pour y inclure Reddit RDDT.N et la plateforme de diffusion vidéo en direct Kick, et a déclaré que d'autres sites pourraient être ajoutés si leur rôle principal était de permettre une interaction sociale en ligne.

L'Australie sera le premier pays à infliger aux entreprises de médias sociaux une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (32 millions de dollars) si elles ne prennent pas de mesures raisonnables pour bloquer les utilisateurs âgés de moins de 16 ans. La loi entrera en vigueur le 10 décembre.

* Mercredi, le commissaire à l'e-sécurité a exhorté les entreprises technologiques à évaluer en permanence si elles répondent à la définition d'une "plateforme de médias sociaux limitée à l'âge" lorsqu'elles introduisent de nouvelles fonctionnalités ou que leur utilisation principale change.

* Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox RBLX.N , Steam et Steam Chat, Google Classroom, Messenger, Meta Platforms' META.O WhatsApp et YouTube Kids ne répondent pas actuellement aux critères d'une plateforme de médias sociaux limitée à l'âge, a déclaré le régulateur.

* Facebook, Instagram, Snapchat SNAP.N , Threads, TikTok, X et YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O , ont déjà été inclus dans la liste.

* Il n'y aura pas de liste statique d'entreprises soumises à des restrictions d'âge en raison de la nature changeante de la technologie, a déclaré eSafety.

* Lorsque de nouvelles plates-formes technologiques apparaissent ou que les plates-formes existantes changent d'objectif, eSafety a déclaré qu'elle pourrait réévaluer ces services.

* "Nous continuerons à adopter une approche globale de l'écosystème, mais nous tenons à rappeler que ce n'est pas parce qu'un service est exclu qu'il est absolument sûr", a déclaré Julie Inman Grant, commissaire chargée de l'eSafety, dans un communiqué. (1 $ = 1,5389 dollar australien)