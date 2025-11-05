 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Australie inclut Reddit et Kick dans l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de surveillance de l'internet a élargi mercredi son interdiction des médias sociaux pour adolescents , une première mondiale, pour y inclure Reddit RDDT.N et la plateforme de diffusion vidéo en direct Kick, et a déclaré que d'autres sites pourraient être ajoutés si leur rôle principal était de permettre une interaction sociale en ligne.

L'Australie sera le premier pays à infliger aux entreprises de médias sociaux une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (32 millions de dollars) si elles ne prennent pas de mesures raisonnables pour bloquer les utilisateurs âgés de moins de 16 ans. La loi entrera en vigueur le 10 décembre.

* Mercredi, le commissaire à l'e-sécurité a exhorté les entreprises technologiques à évaluer en permanence si elles répondent à la définition d'une "plateforme de médias sociaux limitée à l'âge" lorsqu'elles introduisent de nouvelles fonctionnalités ou que leur utilisation principale change.

* Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox RBLX.N , Steam et Steam Chat, Google Classroom, Messenger, Meta Platforms' META.O WhatsApp et YouTube Kids ne répondent pas actuellement aux critères d'une plateforme de médias sociaux limitée à l'âge, a déclaré le régulateur.

* Facebook, Instagram, Snapchat SNAP.N , Threads, TikTok, X et YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O , ont déjà été inclus dans la liste.

* Il n'y aura pas de liste statique d'entreprises soumises à des restrictions d'âge en raison de la nature changeante de la technologie, a déclaré eSafety.

* Lorsque de nouvelles plates-formes technologiques apparaissent ou que les plates-formes existantes changent d'objectif, eSafety a déclaré qu'elle pourrait réévaluer ces services.

* "Nous continuerons à adopter une approche globale de l'écosystème, mais nous tenons à rappeler que ce n'est pas parce qu'un service est exclu qu'il est absolument sûr", a déclaré Julie Inman Grant, commissaire chargée de l'eSafety, dans un communiqué. (1 $ = 1,5389 dollar australien)

Valeurs associées

ALPHABET-A
277,5400 USD NASDAQ -2,18%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
627,3200 USD NASDAQ -1,63%
REDDIT RG-A
187,890 USD NYSE -8,33%
ROBLOX RG-A
104,095 USD NYSE -3,29%
SNAP-A
7,465 USD NYSE -4,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank