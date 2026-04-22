L'Australie demande à Roblox et Minecraft de détailler leurs mesures de sécurité pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur australien de l'internet a demandé mercredi aux plateformes de jeux en ligne, dont Roblox RBLX.N et Minecraft de Microsoft MSFT.O , d'expliquer comment elles protégeaient les enfants contre les prédateurs sexuels et les jeunes contre la radicalisation.

L'autorité de régulation de l'e-sécurité a déclaré qu'elle avait adressé à Roblox, Minecraft, Fortnite d'Epic Games et Steam de Valve des avis de transparence juridiquement contraignants portant sur les systèmes, le personnel et la sécurité, alignés sur les protocoles de cybersécurité.

Les entreprises doivent répondre à ces avis, faute de quoi elles s'exposent à des sanctions et à d'éventuelles poursuites civiles.

julie Inman Grant, commissaire à l'e-sécurité, a déclaré que les services liés aux jeux, y compris les messageries cryptées, peuvent être le premier point de contact entre les enfants et les délinquants dans les cas de manipulation psychologique, d'extorsion sexuelle et de radicalisation.

"Nous constatons souvent qu'après avoir pris contact avec des enfants dans des jeux en ligne, les délinquants les dirigent ensuite vers des services de messagerie privée", a déclaré Mme Inman Grant dans un communiqué.

Elle a ajouté que les plateformes de jeux fonctionnent également comme des espaces sociaux, notant que neuf Australiens sur dix âgés de 8 à 17 ans ont joué à des jeux en ligne.

"Les adultes prédateurs le savent et ciblent les enfants en les préparant ou en intégrant des récits terroristes et extrémistes violents dans les jeux, ce qui augmente les risques d'infraction par contact, de radicalisation et d'autres préjudices en dehors de la plateforme", a-t-elle ajouté.

Roblox et Microsoft n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette décision intervient dans un contexte de surveillance accrue de la manière dont les plateformes de jeux détectent les menaces en ligne pour les mineurs, les outils automatisés ayant plus de mal à contrôler les discussions en temps réel avec des utilisateurs inconnus sur certaines plateformes que les médias sociaux traditionnels.

Mardi, Roblox a conclu des accords avec l'Alabama et la Virginie-Occidentale concernant des allégations selon lesquelles il n'aurait pas protégé les jeunes utilisateurs, acceptant de payer plus de 23 millions de dollars et de modifier la manière dont il permet aux enfants d'utiliser ses fonctions de chat et de jeu.

Roblox fait l'objet de plus de 140 actions en justice devant les tribunaux fédéraux américains, l'accusant d'avoir sciemment facilité l'exploitation sexuelle des enfants.

Alors qu'il est aux prises avec des problèmes juridiques, Roblox a déclaré la semaine dernière qu'il créerait des comptes personnalisés pour les jeunes utilisateurs à partir du mois de juin, assignant les utilisateurs âgés de cinq à huit ans à "Roblox Kids" et ceux âgés de neuf à 15 ans à "Roblox Select"