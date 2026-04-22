L'Australie demande à Roblox et Minecraft de détailler leurs mesures de sécurité pour les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'autorité australienne de régulation de l'internet publie des avis de transparence

* Microsoft dit qu'il examine l'avis

* Roblox fait l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis pour exploitation présumée d'enfants

(Mise à jour de l'article du 22 avril pour ajouter les commentaires de Roblox dans les paragraphes 10-11) par Renju Jose

L'autorité australienne de régulation de l'internet a demandé mercredi aux plateformes de jeux en ligne, dont Roblox RBLX.N et Minecraft MSFT.O de Microsoft, de détailler la manière dont elles protègent les enfants du harcèlement des prédateurs sexuels et prémunissent les jeunes utilisateurs de la radicalisation.

Le commissaire à la sécurité électronique a déclaré qu'il avait émis des avis de transparence juridiquement contraignants à l'intention de Roblox, Minecraft, Fortnite d'Epic Games et Steam de Valve, afin d'obtenir des détails sur leurs systèmes de sécurité, leur personnel et les mesures alignées sur les protocoles de cybersécurité.

Les entreprises doivent répondre à ces avis, faute de quoi elles s'exposent à des pénalités pouvant aller jusqu'à 825 000 dollars australiens (soit 590 783 dollars américains) par jour. Elles disposent généralement de 30 jours pour répondre aux avis de conformité des régulateurs australiens.

Julie Inman Grant, commissaire à l'e-sécurité, a déclaré que les services liés aux jeux, y compris les messageries cryptées, peuvent devenir le premier point de contact entre les enfants et les délinquants impliqués dans la sollicitation d'enfants, l'extorsion de fonds à des fins sexuelles et la radicalisation.

"Nous constatons souvent qu'après avoir pris contact avec des enfants dans des jeux en ligne, ces délinquants les dirigent ensuite vers des services de messagerie privée", a déclaré Mme Inman Grant dans un communiqué.

Elle a ajouté que les plates-formes de jeux constituaient également des espaces sociaux importants pour les enfants, notant que neuf Australiens sur dix âgés de 8 à 17 ans ont joué à des jeux en ligne.

"Les adultes prédateurs le savent et ciblent les enfants en les préparant ou en intégrant des récits terroristes et extrémistes violents dans les jeux, ce qui augmente les risques d'infraction par contact, de radicalisation et d'autres préjudices en dehors de la plateforme", a-t-elle déclaré.

Microsoft a déclaré qu'elle examinait l'avis de l'autorité de régulation et qu'elle prenait au sérieux la sécurité en ligne des enfants.

"Nous continuons à faire évoluer notre approche pour répondre à l'évolution des menaces et du paysage réglementaire", a déclaré un porte-parole par courrier électronique.

Roblox a déclaré qu'il utilisait l'intelligence artificielle pour examiner et bloquer les contenus qui incitent à l'extrémisme ou glorifient des groupes ou des individus extrémistes, et qu'il supprimait rapidement les contenus violents.

"Bien qu'aucun système ne soit parfait, notre engagement en faveur de la sécurité ne s'arrête jamais et nous continuerons à collaborer étroitement avec eSafety pour atteindre notre objectif commun: assurer la sécurité des enfants australiens", a déclaré un porte-parole de Roblox.

Cette décision intervient dans un contexte de surveillance accrue de la manière dont les plateformes de jeux détectent et préviennent les menaces en ligne pour les mineurs, notamment parce que les discussions en temps réel avec des utilisateurs inconnus sur certaines plateformes peuvent être plus difficiles à contrôler pour les systèmes automatisés que les médias sociaux traditionnels.

Mardi, Roblox a conclu des accords avec les États américains de l'Alabama et de la Virginie-Occidentale à la suite d'allégations selon lesquelles la société n'aurait pas protégé ses jeunes utilisateurs, acceptant de payer plus de 23 millions de dollars et de modifier la manière dont les enfants accèdent à ses fonctions de chat et de jeu.

Roblox fait l'objet de plus de 140 actions en justice devant les tribunaux fédéraux américains, l'accusant d'avoir sciemment facilité l'exploitation sexuelle des enfants.

Alors qu'il est aux prises avec des problèmes juridiques, Roblox a déclaré la semaine dernière qu'il introduirait des comptes personnalisés pour les jeunes utilisateurs à partir du mois de juin, assignant les enfants âgés de 5 à 8 ans à "Roblox Kids" et les utilisateurs âgés de 9 à 15 ans à "Roblox Select" (1 $ = 1,3965 dollar australien)