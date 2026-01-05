 Aller au contenu principal
L'attaque russe contre l'Ukraine touche une entreprise appartenant à Bunge, selon le maire
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:37

Une attaque russe sur la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a touché une entreprise appartenant au grand producteur agricole américain Bunge, provoquant une fuite de 300 tonnes d'huile, a déclaré lundi le maire Borys Filatov.

"Les travailleurs des services publics sont en train de nettoyer, d'épandre du sable et du gravier", a écrit Borys Filatov sur l'application de messagerie Telegram, ajoutant que le déversement fermerait une grande route riveraine à la circulation pendant deux ou trois jours.

