L'assureur floridien Safepoint annonce une hausse de 97 % de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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Safepoint a déposé vendredi son dossier en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis, dévoilant une hausse de 96,9 % de son chiffre d'affaires l'année dernière, alors que la vague de nouvelles cotations d'assureurs basés en Floride se prolonge jusqu'en 2026.

La société a déclaré un bénéfice net de 165,6 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 516,3 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre un bénéfice net de 24,3 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 262,2 millions de dollars en 2024.

Une série de réformes législatives introduites en 2022 a considérablement amélioré le paysage de l'assurance de biens en Floride, un marché où certains grands assureurs nationaux ont réduit leur exposition en raison de la fréquence des catastrophes naturelles.

Ces réformes ont entraîné une baisse significative de la fréquence des litiges, attirant ainsi de nouveaux acteurs sur le marché. Les sociétés basées en Floride American Integrity Insurance

AII.N , Slide Insurance SLDE.O et Exzeo Group XZO.N sont entrées en Bourse à New York en 2025, lors d'une année qui a marqué un tournant pour les introductions en bourse dans le secteur de l'assurance . De nombreux émetteurs se précipitent désormais pour saisir une fenêtre d'opportunité étroite avant l'introduction en bourse très attendue de SpaceX en juin , qui pourrait monopoliser le marché des introductions en bourse .

« Il semble que le marché des introductions en bourse connaîtra un bon démarrage cet été après le Memorial Day, à condition que la situation se maintienne d'ici là », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et de fonds négociés en bourse (ETF) axés sur les introductions en bourse. « Nous voyons plusieurs entreprises devancer l’introduction en bourse de SpaceX, en particulier dans le secteur des technologies spatiales. Cela pourrait entraîner un mini-ralentissement autour de la semaine de l’introduction en bourse de SpaceX, si les entreprises ne souhaitent pas se disputer l’attention des investisseurs. »

Fondée en 2013 et basée à Tampa, en Floride, Safepoint est une compagnie d'assurance IARD qui se concentre sur la fourniture de produits d'assurance sur les marchés côtiers tels que la Floride et la Louisiane, ainsi que dans d'autres régions des États-Unis.

Dirigée par son fondateur, la société est détenue majoritairement par sa direction et se concentre sur la souscription d’assurances spécialisées pour les propriétaires et les entreprises.

Safepoint et certains de ses actionnaires actuels prévoient de vendre des actions dans le cadre de cette offre.

Deutsche Bank Securities et Morgan Stanley sont les co-chefs de file. Safepoint sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "SFPT".