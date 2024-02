L’assureur Axa considère toujours sa gestion d’actifs comme un de ses piliers

La question de l’avenir d’Axa IM revient avec régularité. Elle s’est de nouveau posée lors de la présentation des résultats de l’assureur et de son nouveau plan stratégique. Le gérant maison a en effet été pénalisé par la décollecte des compagnies d’assurance d’Axa en 2023 avec 15 milliards d’euros en moins liés aux retraits sur les produits d’épargne. Le métier de gestion d’actifs a enregistré un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2023, en baisse de 2% sur un an.

«Axa IM est un pilier absolument clé pour Axa» , affirme le directeur général de l’assureur Thomas Buberl. Il ajoute que la cession récente de portefeuilles d’assurance-vie a joué un rôle dans cette décollecte, et qu’il s’attend à ce que la dynamique s’inverse. Il espère également que le sujet des taux élevés va se normaliser et donc ralentir les sorties des clients de leur assurance-vie.

Le moteur de l’alternatif

Thomas Buberl juge que le gérant maison est «très fort» en gestion d’actifs liquides, obligations et actions, et qu’il est aussi un très grand acteur de la gestion d’actifs alternatifs comme l’immobilier ou la dette privée. «Sur la partie gestion d’actifs alternatifs, on prévoit certainement une grande augmentation de notre collecte parce que là, on travaille aussi beaucoup avec des tiers. Et cela reste des actifs très recherchés par tous les investisseurs institutionnels.»

Interrogé sur le mouvement de consolidation observé dans la gestion d’actifs et le rôle que pourrait jouer son gérant dans cette tendance, le directeur général d’Axa répond ne pas rechercher activement à discuter avec d’autres acteurs. «Je n’exclus pas de discuter si quelqu’un arrive et nous propose un partenariat sur quelque chose qui va améliorer notre position, je reste toujours ouvert, mais le sujet n’est pas d’actualité» , conclut-il.

Des bruits de marché avaient été rapportés fin janvier dernier par Reuters autour d'échanges initiés par BPCE pour fusionner sa gestion d’actifs avec celle d’un autre acteur. L’agence avait cité Axa, DWS et Generali. Un rapprochement entre Natixis IM et Axa IM avait déjà été évoqué en 2017 , sans aboutir.

Laurence Pochard