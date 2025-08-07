L'assureur automobile Hagerty connaît sa pire journée après le dévoilement de l'offre secondaire

** Les actions du fournisseur d'assurance automobile spécialisée Hagerty Inc HGTY.N ont baissé de 17,1 % à 9,05 $ et ont annoncé que la société Hagerty Inc HGTY.N était en passe de devenir un fournisseur d'assurance automobile spécialisée

l'annonce d'une offre secondaire

** Les actions de HGTY ont atteint leur plus bas niveau depuis trois mois. Le volume d'échange d'environ 367 000 actions représente près de 5 fois la 10-DMA du titre, selon le LSEG

** L'entreprise basée dans le Michigan a annoncé en fin de semaine () que les actionnaires existants Hagerty Holding Corp (HHC) et Aldel LLC allaient vendre 8,7 millions d'actions

** KBW et JP Morgan sont les chefs de file de l'offre

** La société a ~342 millions d'actions en circulation et ~84 millions d'actions en flottant, selon les données du LSEG

** Avec le mouvement de la session, les actions ont baissé de ~6% depuis le début de l'année

** Deux analystes évaluent HGTY comme "hold", l'autre comme "sell" et le PT médian est de $11

** Hagerty, qui fournit une couverture d'assurance pour les voitures de collection, est entrée en bourse en décembre 2021 après avoir conclu un accord SPAC avec Aldel