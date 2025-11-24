 Aller au contenu principal
L'assureur Alignment Healthcare progresse alors que JPM devient optimiste sur les perspectives de croissance
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre -

** Les actions d'Alignment Healthcare ALHC.O sont en hausse de 2,6 % en pré-marché à 17,14 $ après que JP Morgan ait relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

** L'équipe d'analystes de JPM dirigée par John Stansel prend en charge la couverture principale et relève son objectif de cours de 2 $ à 20 $, ce qui implique une hausse de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Après une année 2025 impressionnante, l'ALHC est "positionnée pour être l'une des façons les plus propres de jouer Medicare Advantage en 2026, car nous voyons la société continuer à gagner des parts tandis que son approche différenciée des soins, de la stratification et de l'engagement soutient l'amélioration récente des cohortes", déclare Stansel dans une note aux clients

** Même si la croissance ralentit en Californie, qui représente ~84% des inscriptions de l'ALHC, Stansel dit qu'il voit une voie vers une croissance continue de >20% des inscriptions dans les nouveaux marchés

** Le mois dernier,

L'ALHC, basée à Orange, en Californie, a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires du troisième trimestre (), car les adhésions au plan de santé ont augmenté d'environ 26% d'une année sur l'autre, avec 100% des membres classés 4 étoiles ou plus pour la deuxième année consécutive

** Aujourd'hui, sur 13 analystes couvrant ALHC, 11 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 2 la considèrent comme "hold"; leur objectif de cours médian est de 21 $, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la clôture du vendredi, l'action ALHC a progressé de 48 % depuis le début de l'année, contre 15 % pour le Nasdaq

.IXIC .

Valeurs associées

ALIGNMENT HLTHC
16,7000 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
22 273,08 Pts Index Ex 0,00%
