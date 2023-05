L’association italienne des gérants veut sensibiliser les investisseurs du futur

- Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion financière, a dévoilé le projet 2Cents, dédié à l’éducation financière des plus jeunes, à l’occasion du Salone del Risparmio, qui se tenait à Milan entre les 16 et 18 mai. Le projet est mené en collaboration avec Will Media, une communauté en ligne de près de 2 millions de personnes dont l’objectif est de parler aux jeunes de sujets complexes en utilisant leur langage et leurs codes. Les grands thèmes abordés sont les changements climatique, technologique et démographique, ainsi que les nouveaux moyens de produire de la valeur économique.« Nous commençons à voir un tournant dans l'éducation financière. Nous communiquons de plus en plus avec les jeunes, en choisissant des moyens et des langages nouveaux et alternatifs, et c’est précisément pour cela que nous avons choisi la communauté Will Media, car nous pensons que son approche est très efficace et concrète et qu’elle atteint notre public cible directement là où il se trouve habituellement, c’est-à-dire sur les réseaux sociaux », a commenté Giuliano D’Acunti, vice-président de la commission de l'éducation financière et responsable Italie d’Invesco, qui est intervenu lors de la conférence.« Le projet 2Cents a été créé pour rapprocher les jeunes de la finance à travers de nouveaux langages, dans un parcours d'éducation financière accessible et direct », indique un communiqué d’Assogestioni. 2Cents s’adresse à un public âgé de 16 à 30 ans, en s’appuyant également sur les réseaux sociaux, et en parlant la même langue que le public cible. L’objectif annoncé est de « sensibiliser les investisseurs du futur ».2Cents véhiculera ses messages sur différentes plateformes : Instagram, TikTok, une série de podcasts en 10 épisodes pour créer un parcours allant de la gestion consciente de son propre argent à l’importance de l'épargne et des investissements?; puis des masterclass, avec des événements en direct et des initiatives dans les écoles pour impliquer l’ensemble de la communauté, ainsi que diverses autres initiatives. A lire aussi: Le nouveau président d’Assogestioni prône la clarté, la simplicité et l’efficacité

Laurence Marchal