L’ASSOCIATION DE NOX-A12 AVEC BEVACIZUMAB PRESENTE UN TAUX DE SURVIE À 17 MOIS DÉPASSANT CELUI DE TOUS LES TRAITEMENTS CONCURRENTS PERTINENTS CONTRE LA FORME LA PLUS GRAVE DE CANCER DU CERVEAU CHEZ L'ADULTE

• NOX-A12, en association avec la radiothérapie et le bevacizumab, surpasse toutes les thérapies concurrentes de référence en cours de développement en termes de taux de réponse global et de survie globale médiane pour les patients résistants à la chimiothérapie.

• 67% des patients de GLORIA sont encore en vie à 17 mois, ce qui signifie que la survie globale médiane va continuer à s'améliorer.



Berlin, Allemagne, le 13 septembre 2023, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce que la survie globale médiane (mOS) et le taux de réponse global (ORR) des patients recevant NOX-A12 en combinaison avec l’inhibiteur de VEGF, bevacizumab, et la radiothérapie ont dépassé, selon les estimations de TME Pharma, tous les essais thérapeutiques concurrents pertinents chez les patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqués et résistants à la chimiothérapie standard.



