L’Assemblée Générale mixte se tiendra en seconde convocation le 17 avril 2023

Paris (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis) ), le 30 mars 2023, 23h00 CET - Biophytis SA (NasdaqCM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS) (la "Société" ou "Biophytis"), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de COVID-19, informe aujourd'hui que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du 30 mars 2023 n'a pas pu se tenir sur première convocation, le quorum requis n'ayant pas été atteint. Le quorum nécessaire à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire sur première convocation est de 25%.



Par conséquent, à défaut de quorum requis pour statuer sur les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire, aucune des résolutions proposées n’a été mise au vote des actionnaires et l’assemblée générale est ajournée.

Les actionnaires seront ainsi conviés à une assemblée générale mixte sur seconde convocation qui se tiendra le 17 avril prochain à 10h avec le même ordre du jour :



• Délégation au Conseil d’Administration pour réduire le nominal

• Regroupement des actions de la société

• Renouvellement des autorisations conférées lors de l’AGM de juin 2022



Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou par Internet à la première assemblée générale reste valable et comptabilisé pour l’Assemblée générale sur seconde convocation.