L’Assemblée générale de Vallourec du 21 mai 2026 a adopté l’ensemble des résolutions proposées

Meudon, France – le 21 mai 2026

Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce que l’Assemblée Générale Mixte de ses actionnaires, réunie ce jour sous la présidence de Philippe Guillemot avec un quorum de 77,23 %, a adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote.

L’Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, tels que présentés par le Conseil d’administration.

Elle a également renouvelé les mandats d’administrateur d’Angela Minas, Hera Siu et Philippe Guillemot, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029.

L’Assemblée générale a par ailleurs ratifié la cooptation de David Clarke en qualité d’administrateur, en remplacement de Keith James Howell, démissionnaire, pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Les actionnaires ont approuvé les éléments de rémunération versés ou attribués aux mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025 (vote ex-post) ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2026 (vote ex-ante).

À l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration s’est réuni et a décidé de nommer Philippe Guillemot en qualité de Président du Conseil d’administration et Directeur général.

Le Conseil d’administration a également confirmé Angela Minas dans ses fonctions d’administratrice référente indépendante et de Présidente du Comité d’Audit, et Hera Siu dans ses fonctions de Présidente du Comité des Rémunérations ainsi que du Comité des Nominations et Gouvernance.

Enfin, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Genuino Magalhaes Christino de ses fonctions d’administrateur et d’Aditya Mittal de ses fonctions de censeur.

Une retransmission de l’Assemblée Générale du 21 mai 2026 ainsi que les résultats des votes pour chaque résolution sont disponibles sur le site internet de Vallourec : www.vallourec.com

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

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