L'Asie en 1re ligne après le sommet entre Joe Biden et Xi Jinping

Ralentissement de l'inflation aux États-Unis et pause de la Fed, baisse du PIB dans la zone euro, données économiques mitigées pour la Chine... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La relation entre les États-Unis et la Chine a été sous les projecteurs le 15 novembre lorsque Joe Biden et Xi Jinping ont tenu leur 1re réunion depuis un an (lors de la 1re visite de Xi Jinping aux États-Unis depuis 2017).

Au cours d'une semaine riche en données économiques et en mouvements significatifs sur les marchés, cet événement nous rappelle que, au-delà des perspectives cycliques, la géopolitique et les thèmes structurels sont également des moteurs importants des opportunités d'investissement.

La concurrence mondiale entre les superpuissances économiques entraîne une refonte des chaînes d'approvisionnement bénéficiant à certains marchés émergents, en particulier en Asie, comme le montre également l'augmentation des flux d'investissements étrangers vers cette région.

À notre avis, l'Inde est un pays porteur d'opportunités soutenu également par la demande intérieure. En regardant vers 2024, les actifs des marchés émergents seront probablement favorisés également par le changement attendu de la politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) et un dollar américain plus faible.

