L'armée éthiopienne fait mouvement vers le chef lieu du Tigré

ADDIS-ABEBA, 18 novembre (Reuters) - Les forces éthiopiennes ont fait mouvement mercredi en direction de Mekele, chef lieu du Tigré, malgré les appels internationaux à des pourparlers entre Addis-Abeba et les autorités de cette région dissidente pour mettre fin au conflit qui les oppose depuis deux semaines. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné le 4 novembre à l'armée d'intervenir dans cette région du nord du pays qui compte plus de cinq millions d'habitants pour y rétablir l'état de droit, après avoir imputé l'attaque d'une base gouvernementales aux forces locales. Une trentaine de milliers de réfugiés ont depuis franchi la frontière soudanaise. Certains d'entre eux ont dit à Reuters avoir été pris pour cibles par des miliciens de l'Etat voisin d'Amhara en raison de leur appartenance à l'ethnie tigréenne et assurent que des raids aériens ont fait des victimes civiles, ce que nie Addis-Abeba. "Le gouvernement fédéral (...) dément dans les termes les plus vifs que cette opération ait un quelconque parti pris ethnique ou autre", dit la cellule de crise gouvernementale dans un communiqué diffusé mercredi. Les Tigréens, qui représente 5% de la population éthiopienne, ont dominé la vie politique nationale de 1991 à 2018. Le chef du gouvernement, qui appartient à l'ethnie Oromo majoritaire à l'échelle nationale, a combattu dans leurs rangs et a siégé dans des gouvernements dirigés par leurs représentants politiques, avant son arrivée aux affaires, il y a deux ans. Il a annoncé mardi l'expiration de l'ultimatum lancé au forces locales pour réclamer leur reddition, ouvrant la voie à une offensive en direction de Mekele. Le gouvernement du Tigré a assuré mercredi qu'il ne se rendrait jamais et promis d'infliger une défaite aux forces gouvernementales. "Le Tigré est maintenant un enfer pour ses ennemis", dit-il dans un communiqué. (Giulia Paravicini, version française Jean-Philippe Lefief)

