L'armée australienne suspectée d'exécutions extrajudiciaires en Afghanistan

SYDNEY, 19 novembre (Reuters) - Le plus haut général australien a demandé pardon à l'Afghanistan jeudi au moment de la publication d'un rapport sur des crimes de guerre présumés des forces spéciales australiennes dans le pays du Moyen-Orient, un document présentant la preuve de 39 exécutions extrajudiciaires commises par 25 soldats. S'exprimant devant les journalistes à Canberra, le général Angus John Campbell a déclaré que la longue enquête sur les agissements entre 2005 et 2016 des troupes déployées en Afghanistan a permis d'établir que des assassinats avaient été commis en dehors "du feu de l'action". "(L'inspecteur général) a trouvé des informations crédibles attestant de 23 incidents lors desquels des exécutions extrajudiciaires présumées de 39 personnes ont été commises par 25 membres des forces spéciales australiennes, principalement par le régiment spécial de l'aviation", a-t-il dit. Campbell a précisé que certains soldats mis en cause étaient toujours au service de l'armée. Le dossier va désormais être transmis à un procureur spécial, lequel sera chargé de déterminer si les preuves sont suffisantes pour engager des poursuites criminelles. Le Premier ministre Scott Morrison s'est entretenu avec le président afghan Ashraf Ghani en amont de la publication du rapport, a fait savoir une source informée de la question. Alliée des Etats-Unis dans la lutte contre les insurgés taliban, l'Australie a des troupes présentes en Afghanistan depuis 2002. (Colin Packham; version française Jean Terzian)

