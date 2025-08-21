L'armée américaine choisit NANO Nuclear Energy pour le programme xTech ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de NANO Nuclear Energy NNE.O sont en hausse de 2,9 % à 29,89 $ avant l'ouverture du marché

** La société de technologie nucléaire a été sélectionnée par le programme xTech de l'armée américaine pour participer à la finale du concours xTechSearch 9

** Le programme xTech est dirigé par l'armée américaine pour engager les entreprises technologiques à développer des solutions à double usage qui peuvent répondre aux besoins critiques de la défense

** Selon NNE, le fait d'accéder à la finale donne à la société l'occasion de présenter ses capacités directement aux décideurs de l'armée

** Depuis la dernière clôture, les actions sont en hausse de 16,7 % depuis le début de l'année