Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Arabie saoudite souhaite trouver une solution équitable à la question palestinienne Reuters • 07/09/2020 à 02:55









(Corrige pour spécifier qu'une solution équitable et permanente à la question palestinienne est l'un des points de départ de l'Initiative de paix arabe) LE CAIRE, 7 septembre (Reuters) - Le roi Salman d'Arabie saoudite a déclaré dimanche au président américain, Donald Trump, que l'Arabie saoudite souhaitait arriver à une solution équitable et permanente sur la question palestinienne, un des points de départ de l'Initiative de paix arabe proposée par le royaume en 2002, a rapporté l'agence de presse du royaume. Aux termes du plan saoudien, les pays arabes normaliseraient leurs relations avec Israël si celui-ci se retirait de tous les territoires occupés en 1967 et si un accord sur la création d'un Etat palestinien était trouvé. Les dirigeants des deux pays se sont entretenus par téléphone à la suite de l'accord de paix annoncé le mois dernier entre Israël et les Emirats arabes unis (EAU) censé conduire à une normalisation complète des relations diplomatiques entre les deux pays du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite ne reconnaît pas l'existence d'Israël. (Alaa Swilam et Alexander Cornwell; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.