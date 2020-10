Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'application COVID doit être plus téléchargée en France pour être efficace-ministre Reuters • 25/10/2020 à 11:18









PARIS, 25 octobre (Reuters) - L'application française de traçage du COVID-19 doit être téléchargée par au moins 20% de la population pour être efficace mais ce niveau de téléchargements est loin d'avoir été atteint, a indiqué dimanche Cédric O, le secrétaire d'Etat à la transition numérique. Le gouvernement a lancé jeudi la nouvelle version de l'application qui permet de tracer les cas contacts au nouveau coronavirus, désormais nommé "Tous Anti-Covid". Environ 4 millions de Français ont à ce jour téléchargé l'application. Interrogé sur franceinfo, Cédric O a indiqué qu'il fallait qu'entre 15 et 20 millions de Français téléchargent l'application pour que celle-ci soit efficace. Il a indiqué que des applications similaires fonctionnaient bien en Allemagne, en Grande-Bretagne et au Canada. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a aussi insisté sur la nécessité de tracer l'épidémie pour contenir sa propagation. "On ne sait pas totalement retracer les parcours individuels", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari sur Europe 1, soulignant l'intérêt "majeur" de l'application. Le président de la République Emmanuel Macron a reconnu que la précédente application "Stop Covid" n'avait pas donné les résultats escomptés. (Geert De Clercq et Matthieu Protard)

