L'ancienne directrice des enseignes Casino Tina Schuler rebondit chez Carrefour

( AFP / LOIC VENANCE )

Tina Schuler, ancienne directrice générale des enseignes Casino et membre du comité exécutif du groupe de distribution aujourd'hui en difficulté financière, a été nommée directrice franchise de Carrefour en France, a appris l'AFP jeudi, confirmant une information du média spécialisé LSA.

"Tina Schuler, précédemment CEO Retail chez Casino, est nommée directrice franchise Carrefour France", selon une note interne au groupe consultée jeudi par l'AFP. Le groupe a confirmé l'information sans commenter davantage.

Ancienne responsable en usine chez Danone, puis cadre chez Auchan, Tina Schuler a longtemps été une des figures emblématiques du groupe Casino, qui compte aussi les enseignes Franprix, Monoprix, ou le vendeur en ligne CDiscount. Elle a quitté le groupe en avril 2023.

Chez Carrefour France, Tina Schuler évoluera au sein d'une direction nouvellement créée, dite "des opérations", dirigée par Julien Munch.

Début décembre, l'AFP avait consulté une autre note interne au groupe selon laquelle le nouveau directeur exécutif de la branche française de Carrefour, Alexandre de Palmas, en poste depuis septembre, a entrepris une réorganisation interne de certains postes de direction.

Celui qui a remplacé Rami Baitieh, parti diriger les supermarchés britanniques Morrisons, prévoyait notamment de remplacer la direction hypermarchés et supermarchés par une direction dite des opérations.

Cette direction "pilotera d'un côté les hypermarchés et supermarchés intégrés, de l'autre les hypermarchés et supermarchés franchisés", expliquait-il dans ce message interne.

Carrefour fait depuis plusieurs mois l'objet de critiques de la part de certaines organisations syndicales pour la place de plus en plus importante que prend la franchise et la location-gérance dans son parc de magasins.

Les syndicats estiment que cette politique consistant à céder la gestion de nombreux magasins à des tiers (tout en restant en général propriétaire du fonds de commerce) est une "casse sociale à bas bruit".

La direction du groupe assure régulièrement en réponse que "c'est en grande partie grâce à la location-gérance et à un management de proximité qu'aucun hypermarché Carrefour n'a fermé en France depuis 2018", malgré les difficultés que rencontrent certains des magasins de grand format.